Aladdin: i protagonisti in una serie di character poster

Nonostante sia stato oggetto di bersaglio da parte del popolo del web (anche per via del look preliminare dato al Genio), il full trailer di Aladdin diffuso qualche settimana fa sembra abbia convinto un po' tutti.

E la Walt Disney Pictures sembra intenzionata a promuovere la pellicola in live-action il più possibile. Dopo il poster internazionale di ieri, che mostrava la famosa scena del Tappeto Volante sulle note de Il Mondo è Mio, lo studio ha diffuso in rete una serie di character poster - che trovate, comodamente, nella galleria di immagini qui sotto - che mostra i personaggi principali di questo film.

Ovviamente, in primis, il protagonista, Aladdin, interpretato dall'attore Mena Massoud che, nel suo poter, è affiancato dall'inseparabile scimmietta Abu. C'è anche il villain, Jafar, interpretato da Marwan Kenzari, con una prima occhiata da vicino al suo fedele pappagallo parlante Iago, doppiato in originale da Alan Tudyk.

Non poteva mancare il Genio, indiscusso "protagonista" del film originale e che qui avrà il volto di Will Smith. Sebbene il personaggio ed il suo look siano stati criticatissimi qualche tempo fa, l'ultimo trailer ha fatto rivalutare, in parte, gli appassionati. In questo character poster il Genio appare con le sue "sembianze umane" che assumerà nel corso della pellicola per confondersi tra la gente.

Infine la bellissima Principessa Jasmine di Naomi Scott. Il film debutterà nei cinema il 22 maggio.