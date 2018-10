Aladdin, il primo teaser trailer del live action Disney sarà mostrato questa sera!

Ieri la Disney ha rilasciato un po' a sorpresa il primo teaser poster ufficiale dell'atteso live-action di Aladdin diretto da Guy Ritchie (Sherlock Holmes, Snatch), ma lo studio è tornato oggi ad annunciare che stanotte (ore americane) verrà mostrato anche il primo teaser trailer del film.

A confermare la lieta notizia è intervenuta anche la Fox, che ha rilasciato tramite il suo account Twitter un teaser della partita di NFL tra i Philadelphia Eagles e i New York Giants, avvisando i follower: "Durante la partita non perdetevi il first look ad Aladdin". Ovviamente l'evento è sponsorizzato dalla Disney.



L'adattamento cinematografico di Aladdin è diretto da Guy Ritchie, su una sceneggiatura scritta da Ritchie insieme a John August e a Vanessa Taylor. Il film originale d'animazione è uscito nel 1992 e, ad oggi, è ancora considerato uno dei film cult della Disney più amati di sempre.

Mena Massoud è Aladdin, un ladro che, nella città di Agrabah, fa la conoscenza della principessa Jasmine (Naomi Scott). Per conquistare il suo amore e per sconfiggere il temibile Jafar (Marwan Kenzari), Aladdin si affiderà al Genio (interpretato da Will Smith), il quale potrà esaudire tre suoi desideri...

Nel cast anche Navid Neghaban nei panni del Sultano, Nasim Pedrad nel ruolo di Dalia (un personaggio originale che non appariva nel film d'animazione), Billy Magnussen nel ruolo del Principe Anders (come Dalia, un personaggio originale) e Numan Acar nei panni di Hakim. Alan Menken si occuperà delle musiche della pellicola e, oltre alle canzoni più amate del classico Disney, ha composto anche alcuni brani totalmente originali per il film in live-action.

Aladdin debutterà nei cinema statunitensi il 24 maggio 2019.