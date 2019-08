Aladdin: online il video della canzone 'Desert Moon' tagliata dal film

Con l'uscita dell'edizione home video negli Stati Uniti la Disney ha diffuso in rete una delle scene eliminate dalla versione finale di Aladdin, e si tratta in particolare di un brano cantato dai protagonisti Naomi Scott e Mena Massoud.

"Desert Moon", questo il titolo della canzone che potete ascoltare in calce alla notizia, sarà presente in versione integrale all'interno dell'edizione home video insieme a sei scene eliminate e diverse featurette dedicate ai personaggi principali di Aladdin, tra cui uno speciale dedicato al Genio interpretato da Will Smith.

Lo straordinario successo al box office del film, che al momento è uno dei sei film ad aver superato il miliardo di dollari nel 2019, ha portato la Disney a prendere in considerazione l'idea di realizzare un sequel: stando a quanto rivelato dal produttore Dan Lin, infatti, La Casa di Topolino sarebbe già al lavoro su un seguito del live-action che dovrebbe distanziarsi dai capitoli animati usciti direttamente per l'home video.

La versione DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD di Aladdin debutterà in Italia il prossimo 25 settembre, circa due settimane dopo la release oltreoceano. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Aladdin e ai motivi che hanno spinto Guy Ritchie ad accettare la regia il remake per la Disney.