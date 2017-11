Aladdin, Naomi Scott parla di Jasmine: "Sarà un personaggio riscritto da zero"

Tra i molti classiciche verranno adattati in live-action nei prossimi anni, insieme aldie alditroviamo anche l'atteso Aladdin di, che vedrà come protagonisti princiapli),) e).

Rilasciando una lunga intervista ai microfoni dell'Hollywood Reporter, così, proprio la Scott ha avuto modo di parlare del film, che sarà in parte musical e conterrà anche nuove canzoni scritte appositamente per l'adattamento da Benj Pasek e Justin Paul (La La Land). L'attrice si è soffermata soprattutto su Jasmine, personaggio attorno al quale avverranno a quanto pare molti dei cambiamenti.



Queste le sue parole: "Nell'adattamento ci saranno molti cambiamenti, così tanti che potrei parlarne per ore. Tutte i nomi coinvolti nel progetto non hanno avuto paura di ripartire da zero, specie con la mia Jasmine. Fondamentale era soprattutto rappresentarla in modo giusto, ed è proprio quello che sta facendo oggi la Disney con le sue principesse, trasformandole in esseri umani a tutto tondo. Essere donna può significare avere forza e sapersi anche divertire, sbagliare ed emozionarsi. Jasmine nel film è multidimensionale e si opporrà al suo destino, che è quello di innamorarsi e sposarsi".



Come abbiamo poi riportato in mattinata, la Principessa avrà ancora un forte legame con la tigre Raja, che sarà presente nel film, ma avrà anche una nuova amica, una sua ancella di nome Dalia. Sulla loro amicizia la Scott ha rivelato: "Da piccola non avevo realizzato che Jasmine in Aladdin era l'unico personaggio femminile. Hanno quindi pensato di introdurne un altro, Dalia, e il rapporto tra lei e Jasmine è molto importante proprio perché sono le uniche due donne del film. Sono di estrazione sociale differente, è vogliamo che le persone si identifichino con loro, cosa che era forse assente nel cartone animato".



Aladdin vedrà nel cast anche Nasim Pedrad (Dalia), Marwan Kenzari (Jafar), Navid Negahban (Il Sultano), Billy Magnussen e Numan Acar (Hakim), per un'uscita prevista nelle sale il 24 maggio 2019