Aladdin: mostrate alcune sequenze durante il CinemaCon di Las Vegas

Dopo il rilascio de nuovo trailer italiano, arrivano altre notizie riguardanti il remake live-action di Aladdin diretto dall'acclamato regista Guy Ritchie.

Al CinemaCon di Las Vegas infatti sono state mostrate alcune sequenze in anteprima, che ComicBook ha puntualmente riportato sui propri canali. Qui sotto una breve descrizione della clip:

"Apriamo sulla lampada ad olio nella grotta: Abu vuole toccare i tesori tutt'interno ma Aladdin gli ricorda che gli è stato vietato. Il protagonista scala la roccia fino ad arrivare all'ambita e misteriosa lampada. Istintivamente, Abu afferra al volo una gemma che Aladdin ha fatto cadere nella sua scalata. L'intera grotta inizia a crollare e Aladdin sfrega la lampada facendone fuoriuscire il Genio, che emerge da un turbine blu. 'Grande chi mi convoca, terribile colui che mi comanda, sostengo la mia fedeltà al giuramento per i tre desideri tre!' dice con voce profonda. Sta scherzando però. Dà alla scimmia uno strumento musicale e la scena si trasforma in un numero di danza durante il quale il Genio si trasforma, cresce di dimensioni, si restringe, entra ed esce dalla lampada, manda Aladdin in luoghi immaginari come cene fantastiche, si moltiplica e canta 'Un Amico Come Me'."

La scena viene descritta come un video musicale stravagante e colorato, al termine della quale Aladdin e il Genio saranno diventati amici.

Un'altra sequenza, invece, è ambientata in città e mostra Jasmine e Aladdin mentre stanno sviluppando la loro relazione: i due stanno ballando in maniera romantica, lui le chiede di fidarsi e di salire sul tappeto magico.

Vi ricordiamo che il remake live-action di Aladdin arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 22 maggio. Come anticipato dai primi tracking degli analisti, il film dovrebbe esordire con un incasso fra i $70 e i $90 milioni.Nel cast Mena Massoud nei panni di Aladdin, Naomi Scott in quelli di Jasmine, Marwan Kenzari in quelli del villain Jafar e Will Smith nel ruolo iconico del Genio.