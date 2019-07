Aladdin oltre il miliardo al box office, in arrivo a settembre in DVD, Blu-Ray e 4K

A una giornata di distanza dal traguardo firmato da Spider-Man: Far From Home, l'Hollywood Reporter ha rivelato che anche Aladdin ha superato ufficialmente il miliardo di dollari al botteghino mondiale.

Remake live-action del classico animato targato Disney del 1992, il film di Guy Ritchie è così diventato il 41° film della storia a superare tale cifra e ha raggiunto Far From Home, Avengers: Endgame e Captain Marvel tra i film che hanno superato il miliardo nel 2019: dopo i due film di film targati Marvel Studios (Far From Home è distribuito da Sony) ecco arrivare un altro importante risultato firmato dalla Disney.

Aladdin si prepara a debuttare in home video a partire dal prossimo 27 agosto, quando sarà reso disponibile negli store digitale, mentre la versione DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD arriverà nei negozi il 10 settembre.

Di seguito vi riportiamo nel dettaglio tutti i contenuti extra dell'edizione home video:

In esclusiva sulle piattaforme digitali

Make Way for Ali - Dai uno sguardo allo stravagante design di una scene dalle proporzioni Geniali.

- Dai uno sguardo allo stravagante design di una scene dalle proporzioni Geniali. "Speechless": Creare una canzone per Jasmin - Segui la storia della stimolante canzone "Speechless" scritta da Alan Menken, Banj Pasek e Justin Paul in esclusiva per questa versione di Aladdin.

Blu-Ray e Digital

Aladdin's Video Journal: A New Fantastic Point of View - Guarda i momenti dietro le quinte immortalati da Mena Massoud (Aladdin) in un divertente e rapido sguardo alla sua esperienza personale.

- Guarda i momenti dietro le quinte immortalati da Mena Massoud (Aladdin) in un divertente e rapido sguardo alla sua esperienza personale. Deleted Song: "Desert Moon" - Vivi il duetto eseguito da Jamine e Aladdin, completamente girato e montato, con un introduzione di Alan Menken.

- Vivi il duetto eseguito da Jamine e Aladdin, completamente girato e montato, con un introduzione di Alan Menken. Guy Ritchie: Cinematic Genie - Scopri perché il regista Guy Ritchie era il perfetto filemaker per affrontare questa esilarante reimmaginazione di un classico amato da tutti.

- Scopri perché il regista Guy Ritchie era il perfetto filemaker per affrontare questa esilarante reimmaginazione di un classico amato da tutti. A Friend Like Genie - Scopri come Will Smith ha portato il suo talento, la sua esperienza e il suo tocco magico per l'iconico ruolo del Genio.

Scene Eliminate

Falling Petals Into OJ

Jafar’s Magic Orrery

Anders’ Gift

Wrong Wishes

Silly Old Fool

Post Yam Jam Debrief

Bloopers

Fatti una risata insieme al cast e la troupe in questa spensierata raccolta di scene prese dal set.

Video Musicali

"Speechless" - Video musicale eseguito da Naomi Scott.

- Video musicale eseguito da Naomi Scott. "A Whole New World" - Video musicale eseguito da ZAYN e Zhavia Ward.

- Video musicale eseguito da ZAYN e Zhavia Ward. "A Whole New World" - ("Un Mundo Ideal") - Video musicale eseguito da ZAYN e Becky G.

Per ulteriori approfondimenti vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Aladdin.