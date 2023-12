Aladdin, Mena Massoud non crede in un sequel del live-action: 'La vita va avanti'

Per quanto Disney sembri (almeno stando alle recenti parole di Bob Iger) non voler abbandonare la sua recente politica in buona parte incentrata su sequel e remake live-action, non sempre insistere in maniera incondizionata è la soluzione migliore: l'impressione, ad esempio, è che per il sequel di Aladdin le speranze siano ben poche.

A parlarne è stato proprio il protagonista Mena Massoud che, dopo essersi già espresso con toni pessimistici su un possibile Aladdin 2 un po' di mesi fa, è tornato a ribadire la sua posizione a chi gli chiedeva quali fossero le chance di vederlo tornare nei panni dell'uomo che liberò il Genio della Lampada.

"Non ho nessun aggiornamento. Penso che, come avete notato anche voi, lo sciopero abbia messo tutto in pausa. So che per molto tempo hanno provato a far ripartire la cosa, ma non so a che punto siano arrivati. Abbiamo girato nel 2017, sono passati 6 anni da quando abbiamo girato e completato il film. Per quanto mi riguarda a un certo punto la vita va avanti. Sono sicuro che abbiano le loro valide ragioni" sono state le parole dell'attore. E voi, sperate ancora in un sequel del film con Will Smith? Fatecelo sapere nei commenti!