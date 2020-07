Aladdin, Marwan Kenzari tornerebbe volentieri per il sequel

Dopo insistenti rumor su un possibile secondo capitolo, lo scorso febbraio Disney ha ufficialmente confermato un sequel per il live-action di Aladdin, di cui però, causa pandemia, non si è più saputo nulla. Ora Marwan Kenzari, l'interprete di Jafar, tora a parlarne.

Il Ritorno di Jafar sarà anche il primo sequel del classico d'animazione del 1992 Aladdin, ma non è mica poi così scontato che il personaggio possa tornare nel sequel del remake live-action.

Eppure, se fosse per Jafar in persona, Marwen Kenzari, lui non ci penserebbe due volte a far ritorno ad Agrabah.

"Sarei umilmente grato di poter realizzare un secondo film. Dipende dai grandi capi, ma io soo più che pronto" ha infatti dichiarato l'attore ai microfoni di Comicbook.

In realtà non sappiamo cosa verrà utilizzato del materiale pre-esistente per il nuovo film, se su quali personaggi focalizzerà maggiormente l'attenzione.

"Quando abbiamo iniziato a produrre il primo film, il nostro obiettivo principale era quello di realizzare il miglior film possibile, e sarebbe stato poi il pubblico a dirci se ne voleva ancora. E direi che è stato così" aveva commentato il produttore del live-action Dan Lin durante una precedente intervista "Gli spettatori sono tornati più volte in sala. Abbiamo riceviuto un sacco di lettere da parte dei fan che sono tornati a vederlo portando amici e familiari. E quindi crediamo che ci sia spazio per raccontare altre storie. L'approccio sarà lo stesso del primo film, e non faremo certo un film shot by shot di qualcosa che è stato fatto in precedenza. Stiamo guardando a ciò che è stato fatto, e c'è ancora tanto che ancora si può fare. Il materiale non manca sicuramente. Insomma, senza spoilerare troppo, stiamo sicuramente esplorando dove può dirigersi ora il franchise".

Intanto, con l'avvento di Disney+, c'è chi vorrebbe una serie tv tutta dedicata al Genio di Will Smith... Il che non sarebbe certo un'idea malvagia.

E voi invece, cosa vorreste vedere nel sequel di Aladdin? Fateci sapere nei commenti.