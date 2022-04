Aladdin, Maleficent, Alice: quali sono i migliori live-action Disney secondo i fan?

Sono in molti a chiedersi quali tra i tanti live-action Disney sia il migliore, e ancor di più a dare una risposta alla domanda posta su Twitter, che ha come sempre portato ad un acceso dibattito: Aladdin, Alice in Wonderland, Maleficent... Quale avranno scelto?

Sono anni ormai che la Disney ci sta proponendo adattamenti live-action dei suoi classici animati di più grande successo, da Il Libro della Giungla a Cenerentola, da La Bella La Bestia a Il Re Leone, passando anche per Dumbo, sono davvero tanti i titoli già usciti nelle sale, e non pochi quelli attualmente in varie fasi di sviluppo (come il live-action de La Sirenetta con Halle Bailey o il film di Biancaneve con Rachel Zegler).

Ma quali sono quelli meglio riusciti?

È stata la domanda da un milione di dollari su Twitter nelle ultime ore, e il motivo per cui Aladdin è finito dritto tra i trend topic.

Sembra infatti che un post nel quale si definiva il gruppo composto da Alice in Wonderland, Aladdin e Maleficent l'unica vera trinità dei live-action Disney abbia fatto da spunto per il classico dibattito su quale fosse la migliore trasposizione.

E mentre in molti hanno suggerito di sostituire tali titoli con altri, come Crudelia, Cenerentola o La Bella e La Bestia, altri si sono trovati più o meno d'accordo con il post originale.

Voi invece cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti.