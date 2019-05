Aladdin: il live-action della Disney ha una scena post-credit?

Dopo avervi mostrato l'attrice Naomi Scott cantare un brano di Aladdin, abbiamo deciso di venire incontro ai molti di voi che, frequentatori delle peggiori sale Marvel Studios di Caracas, hanno ormai sempre più timore di uscire dai cinema troppo in anticipo e perdersi qualche scena segreta.

La domanda quindi è: Aladdin di Guy Ritchie ha una scena post-credit?

Senza fare spoiler - per quanto, insomma, si tratta pur sempre del remake di un film del 1992 - vi confermiamo che, no, non c'è una scena post-credit nel remake di Aladdin. Per lo meno non come la si intende oggigiorno, ovvero una sequenza finale al termine dei titoli di coda, quando le luci si spengono nuovamente per un breve filmato nascosto.

Immediatamente dopo la fine del film, però, subito prima dell'inizio dei titoli di coda, è stato inserito un ultimo stacchetto musicale extra.

I Marvel Studios hanno ormai reso mainstream l'idea della scena dopo i titoli di coda, che per la maggior parte del pubblico generalista adesso corrisponde esclusivamente all'anticipazione di un prossimo film, di un sequel o altro, ma la funzione originale delle scene post-credit era quella di prolungare leggermente l'esperienza del film, regalando semplicemente al pubblico delle scene extra.

E' esattamente quello che fa Aladdin, che però la sua scena extra l'ha montata prima dell'inizio dei titoli di coda. Quindi, no, il film di Guy Ritchie non ha una scena post-credit, con buona pace di chi magari sperava in un'anticipazione de Il Re Leone, prossimo remake live-action della major.

