Aladdin: Jasmine e il Genio nel nuovo poster internazionale

È stato pubblicato un nuovo poster del live-action Disney Aladdin e vede protagonisti il Genio della Lampada e la principessa Jasmine. Date un'occhiata!

La nuova locandina di Aladdin ci mostra non solo Jasmine e il Genio ma, naturalmente, anche il protagonista, insieme alla sua amata, sul magico tappeto volante. Nell'immagine lui è vestito da principe e, presumibilmente, il momento si riferisce a quando il nostro eroe porta la sua bella a fare un giro, quando si spaccia per quello che non è...

Come probabilmente ricorderete, il primo trailer completo del remake live-action del film d'animazione Disney Aladdin è stato pubblicato un paio di settimane fa, e la risposta ai personaggi, in particolare al Genio della Lampada, è stata ottima. Inizialmente invece, quando uscirono le prime foto del live-action, ai fan non piacque vedere (nel primo teaser), il genio non blu. Seguirono le rassicurazioni dell'attore che lo interpreta, Will Smith, e adesso siamo tutti molto felici di vedere che non solo la tradizione del cartone animato è stata rispettata e il simpatico personaggio è effettivamente blu, ma anche le canzoni sono quelle originali del cartone, con qualche aggiunta ulteriore fatta da chi si occupa della colonna sonora.

Diteci, cosa ve ne pare di questo nuovo poster di Aladdin? Vi piace? Ditecelo nei commenti, in calce.