Aladdin: Jasmine canta la nuova canzone originale composta da Alan Menken

In attesa dell'uscita cinematografica di Aladdin, Walt Disney Pictures ha rilasciato un video musicale completo della nuova canzone originale cantata dalla principessa Jasmine, Speechless, composta dal premio Oscar Alan Menken e scritta da Benji Pasek e Justin Paul. La performance è dell'attrice Naomi Scott, che interpreta Jasmine nel film.

Il due volte candidato all'Oscar Will Smith interpreta il ruolo del Genio nel nuovo film di Guy Ritchie, con Mena Massoud nei panni di Aladdin, ladruncolo di Agrabah che s'innamora della figlia del Sultano. Naomi Scott interpreta la principessa Jasmine, colei che intende avere voce in capitolo sulla maniera in cui vivere la propria vita.

Marwan Kenzari interpreta il perfido Jafar, un malvagio stregone che escogita un nefasto complotto contro il Sultano per riuscire a governare Agrabah.

Le prime recensioni positive del film sembrano puntare sulla corposa campagna marketing che ha caratterizzato la pellicola.



Aladdin è basato sul Classico animato del 1992 e sulle novelle de Le mille e una notte. La canzone Speechless si colloca all'interno di una soundtrack che comprende soprattutto musiche del Classico animato, tra cui la celebre Il mondo è mio (A whole new world), cantata dai due protagonisti, Aladdin e Jasmine mentre viaggiano sul tappeto volante.

Le modifiche a Iago sono state specificate da Guy Ritchie, che ha parlato dei cambiamenti che sono stati adottati al personaggio, celebre spalla ambigua e subdola di Jafar.