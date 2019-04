Aladdin incontra il Genio nel nuovo trailer italiano

Lo scorso 11 marzo la Walt Disney Pictures ha diffuso in rete l'ultimo full trailer dell'adattamento cinematografico in live-action di Aladdin. Ora, a distanza di tempo, la divisione italiana della Disney ha diramato sul web la versione doppiata del filmato.

Nel full trailer doppiato nella nostra lingua, che trovate comodamente all'interno di questa notizia, possiamo ascoltare in anteprima alcune delle canzoni che andranno a comporre la colonna sonora della pellicola: Il Mondo è Mio e Un Amico Come me.

Aladdin, il cui esordio al box-office dovrebbe oscillare tra i 70 e i 90 milioni di dollari, è diretto da Guy Ritchie ed è un adattamento cinematografico del celebre film d'animazione della Disney degli anni '90. A dare il volto al protagonista, questa volta, sarà l'attore Mena Massoud il quale dovrà conquistare il cuore della bellissima Principessa Jasmine, che sarà interpretata da Naomi Scott vista recentemente nel film dedicato ai Power Rangers e che, prossimamente, sarà nel reboot di Charlie's Angels.

Marwan Kanzari, invece, sarà il villain della pellicola, il temibile Jafar mentre, a dare volto e fattezze all'iconico personaggio del Genio sarà niente di meno che Will Smith. Il look del Genio è stato piuttosto criticato all'uscita del primo materiale promozionale ma tutto è andato migliorando con l'uscita di questo full trailer che, ora, vi proponiamo doppiato in italiano.

Il film uscirà il 22 maggio in Italia.