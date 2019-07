Aladdin diventa il suo più grande incasso e Will Smith ringrazia i fan

Thank you. Merci beaucoup. Grazie mille. Gracias. Danke. Will Smith ha voluto ringraziare in tutte le lingue del mondo il pubblico che, in ogni angolo del pianeta, ha affollato le sale dove era proiettato Aladdin, che ha incassato finora più di 874 milioni di dollari.

Il live action diretto da Guy Ritchie è divenuto così il film di maggior incasso della carriera di Will Smith, superando così il record di Independence Day che nel 1996 si era fermato a 817 milioni in tutto il mondo.

L’attore, che interpreta il ruolo del Genio della Lampada che all’epoca del cartone animato era toccato alla voce di Robin Williams, ha postato un video nei giorni scorsi sulla sua pagina Instagram. La didascalia recita: “Aladdin è diventato il più grande film della mia carriera! Sono onorato e senza parole. L’unica cosa che posso dire è… grazie”. Nel video lo vediamo, contento ed emozionato, ripetere il ringraziamento ai fan in tutte le lingue. Sembra cavarsela piuttosto bene anche col russo e col giapponese…

A livello domestico, Aladdin – di cui è spuntata anche una delirante parodia porno - è rimasto per il sesto weekend consecutivo nella top 4 degli incassi al botteghino, dove è diventato la terza uscita Disney del 2019 a superare i 300 milioni. Nel resto del mondo, ha incassato tra l’altro 60 milioni di dollari in Corea, 67 in Giappone, 53 in Cina, quasi 43 nel Regno Unito e poco più di 32 in Messico.