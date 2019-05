Aladdin: spunta una delirante parodia porno del live-action!

A poco più di una settimana dall'uscita nelle sale del live-action, i personaggi di Aladdin si mostrano in una nuova versione molto lontana dalle classiche atmosfere Disney. Stiamo parlando del trailer della parodia porno di Aladdin apparsa su YouTube, e vi avvertiamo: il risultato è esilarante.

Il film in questione, di cui potete trovare il delirante trailer in alto, si chiama Aladdick e questa è la sua sinossi ufficiale: "Mentre la principessa Jizzman è alla ricerca di un principe per soddisfare i suoi regali genitali, incontra Aladdick, ancora e ancora. Con l'aiuto del suo Vagenio e il suo tappeto volante, Aladdick si spaccia per il Principe All D. Ma il malvagio Jafuck rovinerà i suoi piani?"

Nel trailer è anche presente un omaggio a Il Ritorno di Jafar, sequel del classico animato uscito nel 1994, che riguarda in particolare l'inquietante scena che mostra delle dita con il volto del villain (potete trovare il video in calce alla notizia): sembra che questa parodia porno sia addirittura più fedele alla saga del live-action Disney.

Aladdick è realizzato dalla Wood Rocket, casa di produzione che ha già prodotto altre virali parodie porno come Game of Bones, Dragon Screw Z, The Legend of Zildo, John Hank e tante altre ancora.

Nel frattempo il remake live-action si è rivelato un vero e proprio successo al botteghino, al momento il film ha già superato quota 278 milioni di dollari nel mondo. Qui potete leggere la nostra recensione di Aladdin.