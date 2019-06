Aladdin è il film di maggior successo nella carriera di Will Smith: 824 milioni nel mondo!

Ancora stabile nella Top 3 del boxoffice americano, il sorprendente Aladdin di Guy Ritchie continua una scalata ritenuta molto più faticosa ai botteghini mondiali, raggiungendo la straordinaria sommadi 824 milioni di dollari in tutto il globo e superando anche gli incassi complessivi di Independence Day di Roland Emmerich.

Il paragone con il disaster movie di Emmerich potrebbe non dirvi niente, ma in realtà è molto importante in relazione al protagonista Will Smith, che nel live-action Disney interpreta il Genio della Lampada. Fino all'arrivo di Aladdin, infatti, Independence Day è stato il film con il miglior incasso nell'intera carriera di Will Smith, superiore a qualsiasi altro progetto girato dall'amatissimo interprete, anche a Io Sono Leggenda.



Con i suoi 817 milioni, infatti, lo sci-fi di Emmerich è rimasto a lungo in cima alla classifica dei film più di successo con protagonista Smith, anche se adesso ha dovuto cedere il posto ad Aladdin, che è diventato adesso ufficialmente il miglior incasso nella carriera dell'interprete americano. Anche un po' inaspettatamente, a dire il vero, guardando alle grandi polemiche che hanno accompagnato la promozione del film di Ritichie.



Diciamo che è una bella vittoria sia per Smith che per il regista e la Disney, pensando anche a un'accoglienza abbastanza favorevole. Sicuramente molto meglio del Dumbo di Tim Burton o de Il Ritorno di Mary Poppins di Rob Marshall.