Aladdin, la figlia di Robin Williams diventa il Genio grazie a Instagram

Forse vi sarete accorti che sul social network Instagram da qualche giorno è disponibile un nuovo filtro che, durante un selfie, associa il vostro volto a quello di un personaggio Disney.

Cercare di capire quale icona dell'animazione ci assomiglia è diventata in poche ore una tendenza sul social, e nella notte Zelda Williams, figlia del compianto Robin Williams, ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale un video in cui il filtro l'ha associata al Genio della Lampada, iconico personaggio del film d'animazione Aladdin (che, uscito nel 1992, vantava proprio la partecipazione di Williams nel cast vocale).

La ragazza, come potete vedere nel post in calce all'articolo, ha provato l'app da sola e, quando ha scoperto il risultato, si è lasciata andare ad una commovente risata.

Arno Partissimo è la persona che ha creato il popolare filtro, filtro che analizza il volto dell'utente e sceglie un personaggio dall'immenso catalogo dell'azienda. Come per ogni app simile anche questa utilizza un generatore di numeri casuali, ma almeno in questo caso sembra esserci stata anche un pizzico di magia nell'equazione.

Per altri approfondimenti, vi ricordiamo che mentre si sta discutendo la possibilità della produzione del sequel di Aladdin, per la piattaforma di streaming Disney+ è stato annunciato uno spin-off dedicato sul principe Anders.

