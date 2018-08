Aladdin: ecco le ultime novità sulla colonna sonora

Alan Menken, Howard Ashman e Tim Rice hanno creato musica splendida per l'Aladdin del 1992, il artne animato, inclusi successi come "One Jump Ahead", "Friend Like Me", "Prince Ali" e "A Whole New World."

Guy Ritchie sta attualmente adattando il classico animato in live-action e, anche se il film conserverà le canzoni dell'originale, Menken, Benj Pasek e Justin Paul aggiungeranno nuovi brani alla scaletta. Parlando con Variety, Pasek e Paul hanno rivelato quanto segue:

"Abbiamo scritto una nuova canzone per Jasmine e Alan ha scritto un bellissimo brano; [Scott] poi, è incredibile."

Hanno anche scritto un duetto per Aladdin e Jasmine. "È una canzone dolce", ha detto Paul. Inoltre hanno scritto anche un nuovo verso per la canzone originale "Le Mille e Una Notte."

Aladdin arriva in sala in USA il 24 maggio 2019 e nel cast vede Mena Massoud nel ruolo di Aladin, Naomi Scott nel ruolo di Jasmine, Will Smith nel ruolo del Genio, Marwan Kenzari nel ruolo di Jafar, Navid Negahban nel ruolo del Sultano, Nasim Pedrad nel ruolo dell'ancella di Jasmine, Billy Magnussen come potenziale pretendente della Principessa e Numan Acar sarà il braccio destro di Jafar.