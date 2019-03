Aladdin, diverse scene inedite nel nuovo trailer ufficiale del live-action Disney

Il primo full trailer di Aladdin è riuscito a convincere molto più delle foto promozionali, tanto che i commenti sono decisamente migliorati sia riguardo al Genio di Will Smith sia alla messinscena, e con questo nuovo trailer ufficiale diffuso dalla Disney adesso possiamo ammirare nuove scene inedite.

Il filmato è quasi uguale a quello diffuso online pochi giorni fa, ma è possibile notare diverse novità, tra le quali un Jafar con i poteri che attacca, un focus più deciso su Aladdin con Tappeto Volante e la scimmietta e un pizzico di action in più. Più continua la campagna marketing, più si fa intrigante l'attesa, soprattutto per cercare di capire se la mano di Ritchie si sentirà all'interno del film.



La storia sarà comunque fedele adattamento del classico Disney, con tanto di presenza delle straordinarie e immortali canzoni di Alan Menken, che per l'occasione ha scritto anche un paio di pezzi inediti, come Speechless, i cui testi sono stati affidati ai giovani premi Oscar Benj Pasek e Justin Paul, già dietro a La La Land e The Greatest Showman.



Nel cast di Aladdin troviamo Mena Massoud, Naomi Scott e Marwan Kenzari, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 24 maggio, tra due mesi esatti.