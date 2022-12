Aladdin, il sequel con Will Smith si farà o no? Arriva un pessimo aggiornamento

Dopo le dichiarazioni del regista Guy Ritchie sul possibile ritorno di Will Smith in Aladdin 2, la star protagonista Mena Massoud ha fornito un aggiornamento poco incoraggiante sul futuro della saga.

Il live-action del classico animato Disney, uscito nel 2019 e in grado di incassare oltre 1 miliardo di dollari al botteghino nel mondo pre-pandemia, a quanto pare rischia di essersi arenato e secondo il suo protagonista non ci sono ancora 'movimenti' all'orizzonte. "Non ci sono movimenti", ha detto Massoud in una recente intervista con Variety. "C'è stato un cambiamento con gli sceneggiatori e stanno lavorando a una bozza nuova di zecca, ma questo è tutto quello che so. Se dovessero fare davvero Aladdin 2, ne sarei molto contento. Penso che dovrebbero farlo. Dan Lin e Jonathan Eirich di Rideback Productions, che hanno realizzato i film The Lego e Aladdin, vogliono assicurarsi di fare le cose per bene. Quindi, se faremo Aladdin 2, non sarà basato sulla versione animata, ma avrà una nuova storia originale".

La versione animata cui l'attore fa riferimento è ovviamente Aladdin 2: Il ritorno di Jafar, il sequel direct-to-video del film d'animazione, che a quanto pare sembra che non costituirà la base dell'eventuale seguito live-action. Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Ricordiamo che Mena Massoud aveva parlato di Aladdin 2 l'ultima volta nel settembre 2021.