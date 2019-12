Aladdin: Disney+ prepara uno spin-off sul principe Anders

Dopo il grande successo di Aladdin al box office, la Casa di Topolino ha dato il via libera per uno spin-off sul principe Anders che uscirà su Disney+.

A riportarlo in esclusiva è l'Hollywood Reporter: la Disney ha ingaggiato Jordan Dunn e Michael Kvamme per scrivere una sceneggiatura basata sul personaggio interpretato da Billy Magnussen, che nel film diretto da Guy Ritchie ricopriva un ruolo secondario rispetto alla trama principale.

Il film non sarà un sequel diretto del remake di Aladdin, anche perché un seguito destinato per il grande schermo è già stato annunciato dal produttore Dan Lin, ma invece si tratterà del primo spin-off del filone dei live-action Disney basati sui classici di animazione. Insomma, sembra proprio che la Casa di Topolino sia soddisfatta dei risultati di Aladdin.

Dan e Jonathan Eirich tornano alla produzione tramite la loro Rideback, con Ryan Halprin che ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo. Il progetto per lo spin-off a quanto pare è stato proposto personalmente da Magnussen, che dopo aver presentato l'idea ai produttori ha incontrato anche i potenziali sceneggiatori.

Cosa ne pensate di questa operazione? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. In attesa di novità sull'uscita del film, vi ricordiamo che Disney+ arriverà in Italia a marzo. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Aladdin.