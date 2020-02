Aladdin, la Disney annuncia ufficialmente il sequel del live-action

Le maggiori testate di settore hanno riportato nella notte che, dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno dal remake live-action di Aladdin, la Disney ha ufficialmente messo in produzione un sequel, che sarà scritto da John Gatins e Andrea Berloff.

Le fonti dicono che il film è già in fase di sviluppo, coi produttori che avrebbero trascorso gli ultimi sei mesi a capire quale direzione prendere. Adesso pare che abbiano imboccato la strada giusta e Dan Lin e Jonathan Eirich, che hanno prodotto il film del 2019, torneranno a bordo attraverso il loro banner Rideback, con la produzione esecutiva affidata a Ryan Halprin.

Al momento non è noto se il regista Guy Ritchie tornerà, né quale sarà la sorte del cast, coi produttori che sperano di riportare in scena le star di Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott, alle quali però sarà presentata un'offerta solo a sceneggiatura ultimata. Il report, inoltre, conferma che il film sarà un'uscita cinematografica, e non un titolo destinato al palinsesto Disney+, per il quale invece arriverà uno spin-off sul principe Anders.

Forse saprete che il film d'animazione originale ha avuto due sequel direct-to-video, ma le fonti sostengono che questa nuova iterazione della serie sarà completamente originale e non basata sulle idee esplorate in quei sequel. Gatins, che ha ottenuto una nomination all'Oscar per il suo lavoro nel film drammatico con Denzel Washington Flight, ha recentemente scritto Power Rangers per la Lionsgate, mentre Berloff ha ottenuto una nomination all'Oscar per la sceneggiatura di Straight Outta Compton.