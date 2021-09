Aladdin, come procedono i lavori del sequel? Le parole di Mena Massoud

Dopo il successo di Aladdin, riadattamento live-action diretto da Guy Ritchie del classico film d'animazione Disney, si è parlato di una serie sul Genio di Will Smith su Disney+, ed è stato annunciato un sequel, per la cui sceneggiatura sono stati ingaggiati John Gatins e Andrea Berloff.

Non ci sono stati aggiornamenti sul progetto negli ultimi tempi, anche se sappiamo della disponibilità di Marwan Kenzari per il sequel di Aladdin. Il protagonista del live-action, Mena Massoud, è però tornato a parlarne nei giorni scorsi.

Intervistato da Screenrant per presentare il suo nuovo film Lamya's Poem, che sarà presto presentato in anteprima al Vancouver International Film Festival, l'attore ha aggiornato i fan, per quanto possibile, su Aladdin 2.

"Ci stanno lavorando. Stanno cercando di farlo accadere" ha risposto Mena Massoud a una domanda sul sequel. "Questo è davvero tutto quello che so. Sai, di solito gli attori sono l'ultimo tassello del puzzle, quindi lo studio ha molto di cui preoccuparsi prima di iniziare a pensando al cast. Ovviamente, mi auguro che torniamo tutti noi: Naomi, Will, io e il resto del cast, Marwan, Navid, Nasim, tutti. Ma in questo momento, per quanto ne so, stanno semplicemente lavorando alla sceneggiatura e cercando di realizzarla."

Probabilmente anche la pandemia, come è successo con molte altre produzioni, ha contribuito a rallentare il progetto. Sembra comunque evidente che Disney abbia ancora tutta l'intenzione di espandere il franchise di Aladdin, quindi è possibile che presto arrivino novità in tal senso.