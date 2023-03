Aladdin 2, il protagonista smentisce Guy Ritchie: il sequel è lontanissimo

I live action stupiscono i bambini e sono una buona dose di nostalgia per gli adulti che sono cresciuti immaginando come potrebbe essere il genio della lampada nella vita vera. Will Smith ci ha regalato questo sogno: ma lo farà ancora in Aladdin 2?

La domanda da porsi è un'altra: il sequel si farà? Qualche tempo il regista Guy Ritchie ha affermato di star preparando un secondo film di Aladdin.

Ma Mena Massoud, l'attore che interpreta il celebre ladruncolo dal cuore d'oro, ha un po' smorzato l'entusiasmo dei fan. In un tweet, infatti, Massoud ha dichiarato tutto il contrario circa il sequel di Alladin.

"Mi sembra molto improbabile a questo punto".

Il sequel del live action di Aladdin è stato annunciato nel 2020, ma dopo le prime dichiarazioni non sono stati divulgati aggiornamenti ufficiali.

L'attore, successivamente, ha specificato che sarebbe disponibile a tornare dei panni di Aladdin per un secondo film.

"Lavorare con la Disney è stata una grande esperienza, anche molto divertente quindi mi piacerebbero molto collaborare ancora con loro per un sequel di Alladin. Aspetteremo e vedremo".

Se un secondo film di Aladdin dovesse vedere la luce, non è escluso il ritorno di Will Smith come Genio della Lampada e Naomi Scott nei panni dell'affascinante principessa Jasmine.

Nell'attesa, potete recuperare Aladdin in streaming su Disney+.