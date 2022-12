Aladdin 2, Guy Ritchie sul ritorno di Will Smith: 'Non avrei nessun problema'

Nonostante lo schiaffo plateale dato a Chris Rock in diretta mondiale, Guy Ritchie sembra più che convinto nel voler richiamare Will Smith nei panni del Genio, nel sequel già in programma di Aladdin. Una scelta che classifica un regista che, nel corso degli anni, ha sempre amato il rischio.

Il cineasta inglese ha chiaramente mostrato il suo interessamento nell'avere nuovamente l'attore nei panni del celebre personaggio, lodando la sua dedizione al lavoro e quanto si sia sempre confermato una persona disponibile ed un vero gentiluomo. "Non ho mai incontrato un uomo più adorabile e lavorare con lui è stata una delle esperienze più belle e meravigliose che abbia mai avuto", ha detto. "Non avrei alcun problema a scegliere Will Smith in qualche ruolo" ha chiarito il regista.

Nonostante siano passati mesi dall'Oscar-Gate, Will Smith sta ancora subendo le conseguenze delle sue azioni. L'ormai prossima uscita di Emancipation, nuovo film di Antoine Fuqua, mette nuovamente l'attore sotto i riflettori. Nonostante Smith abbia ammesso che molti potrebbero non essere pronti a vederlo, ha cercato di assicurarsi che il lavoro del regista riceva il plauso meritato. Lo stesso Fuqua ha parlato di Emancipation come il suo film più potente, affrontando temi profondissimi e impegnativi.

L'intervento di Guy Ritchie riguardo un possibile ritorno di Will Smith nei panni del Genio conferma come ad Hollywood non tutti siano ancora pronti ad accettare un ritorno dell'attore. Sul tema vi consigliamo uno speciale su Will Smith e la sua carriera dopo gli Oscar 2022. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!