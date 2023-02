Aladdin 2, Guy Ritchie sta preparando il sequel: gli ultimi aggiornamenti

La Disney è intenzionata a realizzare un sequel del live-action di Aladdin, il remake del celebre film d'animazione arrivato nelle sale nel 2019.

Diretto da Guy Ritchie, alla sua uscita la pellicola è stata accolta da pareri contrastanti dalla critica, mentre al botteghino si è dimostrata essere un enorme successo, totalizzando oltre 1,054 miliardi di dollari al botteghino mondiale contro un budget di 183 milioni di dollari. L'anno successivo all'uscita del film, Disney ha ufficialmente annunciato un sequel e uno spin-off dedicato a Prince Anders, interpretato in Aladdin da Billy Magnussen, che riprenderà il suo ruolo proprio nella futura pellicola prevista per Disney Plus.

In occasione dell'uscita del suo prossimo film "Operation Fortune: Ruse de guerre" e dopo aver parlato di un possibile terzo capitolo di Sherlock Holmes, Ritchie ha confermato il suo interesse per Aladdin 2, elogiando la Disney per la sua professionalità e rivelando di aver già raccolto qualche idea per il progetto:

"Mi piacerebbe molto. Non posso dirti quanto mi sia piaciuta quell'esperienza. E 'stata una grande esperienza. Tutta quanta Disney, come puoi immaginare, è così professionale. Proprio da quel punto di vista è stato molto divertente. Mi piacerebbe molto, aspetteremo e vedremo. Abbiamo preso in giro alcune idee da un po' di tempo ormai, ma sarebbe fantastico farlo, sarebbe fantastico tornare lì".

Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!