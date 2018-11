Al via le riprese di Gretel & Hansel: ecco la sinossi ufficiale

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Gretel & Hansel, nuova versione della celebre fiaba tedesca dei fratelli Grimm, Hänsel e Gretel, già portata diverse volte sul grande schermo e in tv.

La Orion Pictures, nell'annunciare l'inizio della produzione, ha anche svelato una sinossi ufficiale del film: "Tanto tempo fa in una lontana campagna fiabesca e racconterà la storia di una giovane ragazza che conduce il fratellino in un bosco oscuro nella disperata ricerca di un lavoro e del cibo e che finisce per andare nella direzione di qualcosa di malvagio."

Il film, distribuito da Orion Pictures, è stato scritto da Rob Hayes e sarà diretto da Osgood Perkins. Sophia Lillis, acclamata interprete di Beverly nell'adattamento cinematografico di It uscito nei cinema lo scorso anno, interpreterà il personaggio di Gretel mentre l'esordiente Sammy Leakey interpreterà suo fratello Hansel. Nel cast figureranno anche Charles Babalola nei panni del Cacciatore mentre Alice Krige (Star Trek: First Contact) e Jessica De Gouw (Arrow) interpreteranno le streghe cannibali che tenteranno di mangiare i due protagonisti.

Il progetto, almeno per il momento, non ha ancora una data di uscita fissata.