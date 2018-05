Al via la produzione di John Wick 3: ecco le prime immagini dal set con Keanu Reeves

Il sicario è tornato per il terzo round. John Wick 3 è entrato nella fase produttiva e Keanu Reeves è rientrato nei panni del suo personaggio di maggior successo degli ultimi film, nei quali ha dimostrato di essere perfetto per questa tipologia di action-movie. Dal set, su Instagram, è comparsa la prima immagine del film.

Grazie ad un paio di foto scattate dal direttore della fotografia, Dan Lausten, scopriamo che John Wick 3 ha ufficialmente iniziato la produzione. Keanu Reeves sarà nuovamente il sicario del titolo, in fuga per una taglia di 14 milioni sulla sua testa e per aver spezzato una regola importante: uccidere nell'area del Continental Hotel.

John tenta di rimanere in vita e lotta per poter fuggire da New York. Nel cast di questo terzo capitolo, diretto da Chad Stahelski, troviamo anche Laurence Fishburne, storico compagno di set in Matrix, Ian McShane, John Leguizamo, Lance Reddick, Common, Ruby Rose e Hiroyuki Sanada.

L'uscita del film è prevista per il 17 maggio 2019. Le riprese di John Wick 3, prodotto da LionsGate, si stanno svolgendo nella città di New York.

Keanu Reeves si è dedicato negli ultimi anni proprio al franchise di John Wick, comparendo anche in titoli come The Bad Batch di Ana Lily Amirpour e The Neon Demon di Nicolas Winding Refn.