Al via la campagna marketing virale sul terzo film di Cloverfield

Dopo 10 Cloverfield Lane , arriverà un terzo episodio del franchise. E con il decimo anniversario dall'uscita del primo episodio, laha dato il via al marketing virale di questo terzo capitolo ancora senza un titolo ufficiale.

Il criptico sito web di Tagruato ha mostrato un messaggio incomprensibile ma che, alcuni fan, sono riusciti a capire grazie ad un uso di contrasti e di colori. Il messaggio, postato dai fan su Reddit, spiega il seguente: "Tokyo - 18 gennaio 2018: Tagruato ha iniziato lo sviluppo di una nuova tecnologia rivoluzionaria nel settore della nuova energia che il CEO Garo Yoshida ha chiamato un grandioso passo in avanti tecnologico per il nostro pianeta. Questa tecnologia rinnovabile richiederà almeno 4 anni per essere completata e altri sei anni, secondo le regole Internazionali, per poter fornire la rivoluzionaria e potente fonte di energia entro il 18 aprile 2028".

Da questo messaggio è stato scovato un altro indirizzo web - che potete visionare cliccando qui - ma al momento non è chiaro cosa nasconda quest'altro sito virale.

Il terzo film di Cloverfield è diretto da Julius Onah ed arriverà nei cinema statunitensi il 20 aprile 2018. Nel cast David Oyelowo, Elizabeth Debicki, John Ortiz, Gugu Mbatha-Raw, Chris O’Dowd, Ziyi Zhang e Daniel Bruhl.