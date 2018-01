Al Pacino corteggiato da Quentin Tarantino per il suo prossimo film

potrebbe recitare per la prima volta in un film di, al fianco di, secondo le ultime indiscrezioni.

Solo poche ore dopo l’annuncio ufficiale di Leonardo DiCaprio, i siti di tutto il mondo hanno cominciato a riportare la notizia secondo cui Tarantino sarebbe interessato anche al grande Al Pacino per una parte nel suo prossimo film. Così, dopo aver diretto Robert De Niro in Jackie Brown, il regista potrebbe accaparrarsi un’altra leggenda del cinema a stelle e strisce.

Come riportato spesso, il nuovo film di Quentin Tarantino sarà incentrato sarà ambientato nel 1969 e sarà incentrato su di “un attore televisivo che ha lavorato in una serie di successo e tenta di entrare nel mondo del cinema ed è affiancato dalla sua spalla e controfigura”. Secondo quanto rivelato da Deadline, inoltre, Margot Robbie sarebbe stata effettivamente contattata per la parte di Sharon Tate nel film e Tom Cruise sarebbe ancora in lizza per un ruolo.

La pellicola, per ora senza un titolo, sarà girata in estate ed uscirà il 9 agosto 2019. Anche se sarà incentrata sugli omicidi della famiglia Manson, Charles Manson non sarà un personaggio principale quanto un “personaggio sullo sfondo”. Non ci resta che attendere una risposta da Pacino.