Al comicon del festival Cartoona, la Warner Bros. presenterà 3 titoli imperdibili!

L’animazione è protagonista al COMICON grazie a Warner Bros. che presenta, nella sezione del festival CartooNa, tre imperdibili proiezioni in anteprima: Batman contro Jack lo Squartatore, Suicide Squad: Un inferno da scontare e Batman Ninja. I tre film saranno proiettati rispettivamente il 28, 29 e 30 aprile.

Inoltre, i titoli saranno disponibili per l’acquisto o il noleggio su tutte le piattaforme digitali da maggio.

Si comincerà il 28 aprile con Batman contro Jack lo Squartatore, film d'animazione ispirato al celebre fumetto del 1989 Batman: Gotham By Gaslight ambientato in epoca vittoriana, scritto da Brian Augustyn e disegnato da Mike Mignola. In questa avvincente storia il Cavaliere Oscuro combatterà, in una Gotham molto diversa da quella che conosciamo, contro l’inafferrabile Jack lo Squartatore.

Si continuerà, il giorno successivo, con Suicide Squad: Un inferno da scontare, prodotto e diretto da Sam Liu. Amanda Waller, la direttrice del penitenziario Belle Reve assembla nuovamente una Squadra Suicida con il compito di recuperare ad ogni costo un potentissimo oggetto mistico. Nella squadra, oltre a Deadshot, Captain Boomerang e Harley Quinn, anche i nuovi arrivati Copperhead, Killer Frost e il maestro delle arti marziali, Bronze Tiger!

Il ciclo delle anteprime si concluderà il 30 aprile con l’attesissimo Batman Ninja, un viaggio nel Giappone feudale innescato dalla macchina del tempo di Gorilla Grodd, tramite la quale i più temibili villains tornano indietro nel tempo, assieme al Cavaliere oscuro ed alcuni tra i suoi più fedeli alleati, chiamati ad affrontare il viaggio temporale per sistemare le cose, con Batman privato totalmente dei suoi gadget tecnologici che dovrà contare solo sul proprio ingegno e capacità.

Tutte le proiezioni saranno anticipate dall’introduzione di Antonio Moro (Lega Nerd). Proiezioni ad ingresso libero sino ad esaurimento posti.



Batman contro Jack lo Squartatore – 28 aprile 2018 ore 14:00 – Sala Italia

Disponibile in digitale, per l’acquisto o il noleggio, dal 1 maggio.



Suicide Squad: Un inferno da scontare – 29 aprile 2018 ore 14:00 – Sala Italia

Disponibile in digitale, per l’acquisto e il noleggio, dal 18 maggio.



Batman Ninja – 30 aprile 2018 ore 14:00 – Auditorium

Disponibile in digitale, per l’acquisto o il noleggio, dalla prossima estate.



I biglietti per COMICON 2018 sono in vendita su www.comicon.it e in tutto il circuito Go2, online e rivenditori.



DOVE ACQUISTARE E NOLEGGIARE I FILM IN DIGITALE

I titoli saranno a disposizione per il noleggio in digitale su: Sky Primafila, Infinity, Premium Play. Sarà invece possibile sia noleggiare che acquistare i film su: iTunes, Youtube, Google Play, Chili Cinema, Rakuten TV, PlayStation, Microsoft Film e TV