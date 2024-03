Akira Toriyama, Jackie Chan aveva ammesso: 'I miei film ispirati a Dr Slump'

La scomparsa di Akira Toriyama, il leggendario padre di Dragon Ball, lascia un vuoto enorme non solo tra gli appassionati di manga e anime, ma anche tra chi ebbe la fortuna di incrociare il suo cammino almeno una volta nella vita.

Tra questi, c'è Jackie Chan (il cui prossimo progetto, lo ricordiamo, è Karate Kid 4): non tutti sanno, infatti, che i due artisti furono legati da un profondo rapporto di stima reciproca. Ma per comprendere quando e come nacque, bisogna tornare indietro, a qualche anno prima dalla creazione di Dragon Ball, avvenuta nel 1984. Il primo grande successo di Toriyama è infatti Dr Slump, ideato dal mangaka nel lontano 1980 e particolarmente amato dal giovane Jackie Chan, che lo citò esplicitamente nel film La gang degli svitati (1985). In una scena di questa commedia densa di azione, Jackie Chan si traveste da Arale, la piccola protagonista del manga firmato da Toriyama.

L'incontro tra i due artisti, avvenuto più o meno nello stesso periodo, fu raccontato nel 1986 dal Bird Land Press Magazine, rivista specializzata proprio nei lavori del maestro giapponese. Jackie Chan stesso ha poi rievocato questo momento, sottolineando come molti suoi lavori fossero stati influenzati proprio da Dr. Slump. Un'ammirazione reciproca: Toriyama amava a tal punto il cinema di Jackie Chan da usarlo come ispirazione proprio per Dragon Ball. Come ha raccontato lo stesso Toriyama, c'è proprio Drunken Master, film del 1978 interpretato da Chan, all'origine delle avventure di Goku e dei suoi amici: "A quel tempo amavo Jackie Chan e avevo visto Drunken Master decine di volte. Dato che mi piaceva questo genere di cose, Torishima-san mi ha consigliato di provare a realizzare uno shōnen manga incentrato sul kung-fu, così ne ho realizzato uno one-shot intitolato Dragon Boy".