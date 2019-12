Akira di Taika Waititi rimosso dalla tabella delle prossime uscite Warner Bros.

Come per le vicende a tratti drammatiche in esso narrate, anche il live action di Akira, prossimo progetto del regista Taika Waititi, non sembra passarsela bene ultimamente e dopo un iniziale slittamento della data d'uscita, adesso la pellicola sarebbe stata addirittura rimossa dalla tabella di marcia della Warner Bros.

L'annuncio è arrivato direttamente dalla casa cinematografica, che nelle ultime ore ha distribuito il calendario delle release aggiornato fino al 2022: se il ritorno di Ezra Miller nei panni di Flash è ancora lontano, ben più vicine sono le date d'uscita di John Wick 4 e Matrix 4, che saranno distribuite nel medesimo giorno e rimpiazzeranno Akira nello slot rimasto vuoto alla Warner Bros.



L'industria ha provato a realizzare una pellicola ispirata al manga di Katsuhiro Otomo sin dall'acquisizione dei diritti nel 2002, ma sempre nuovi impedimenti sorgevano nella messa in opera del progetto fino all'arrivo di Waititi alla regia.

Sentori di una futura sospensione del film erano forse già presenti nelle precedenti dichiarazioni di Waititi, che più volte avrebbe sottolineato le difficoltà di lavorare in parallelo su Akira e Thor:Love and Thunder, entrambi progetti a dir poco impegnativi.



Non sappiamo se e quando il live action di Akira verrà preso nuovamente in considerazione dall'industria leader del cinema, quel che è certo che con un mostro sacro dell'animazione giapponese come questo il passo falso è dietro l'angolo e un'approccio frettoloso al progetto potrebbe decretarne anche il fallimento.