Akira di Taika Waititi è stato rimandato a data da destinarsi

Taika Waititi è stato il grande protagonista di questa giornata, nel bene o nel male. Se da un lato abbiamo infatti visto il regista neozelandese confermato dietro la macchina da presa per Thor 4 dall'altro abbiamo dovuto prendere atto del rinvio della sua trasposizione di Akira.

L'uscita del film prodotto da Warner Bros. e ispirato al celebre anime era prevista per il 21 maggio 2021, ma a quanto pare ci sarà da aspettare ancora un bel po': la produzione ha infatti annunciato sì il rinvio ma senza una data a cui fare riferimento, dettaglio che ovviamente preoccupa non poco i tanti fan che aspettavano con ansia il film di Waititi.

Non si sa se il rinvio di Akira sia in qualche modo da collegare all'annuncio di Waititi come regista di Thor 4, ma certo è che la concomitanza delle due notizie non fa altro che alimentare qualche sospetto (il film è stato rinviato ufficialmente per 'problematiche di tipo creativo'. Akira, comunque, era ancora in fase embrionale: Waititi era stato negli ultimi tempi impegnato con il casting per il film e ancora non erano trapelati i nomi degli attori che vi avrebbero preso parte. Il regista di Thor: Ragnarok aveva però preteso che fossero presi in considerazione soltanto attori asiatici.