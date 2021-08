Akira, Taika Waititi offre nuovi aggiornamenti sul live-action: ecco che cosa ha detto

Nel corso di una recente intervista promozionale, il regista Taika Waititi ha avuto modo di parlare anche del live-action di Akira, attesissimo adattamento del famoso film d'animazione di Katsuhiro Otomo uscito nel 1988 e ancora oggi considerato un pilastro dell'animazione cinematografica.

La Warner Bros. ha acquisito i diritti di Akira nel 2002 e ha lottato per far partire i lavori di un adattamento live-action negli anni successivi, con una varietà di scrittori e registi collegati al progetto nel corso degli anni tra cui Stephen Norrington, i fratelli Hughes, Jaume Collet-Serra, George Miller e perfino Christopher Nolan. Taika Waititi ha ufficialmente firmato per dirigere un adattamento nel 2017, ma da allora il progetto ha incontrato una serie di difficoltà, anche economiche, che gli hanno impedito di concretizzarsi.

Parlando con Wired per sponsorizzare la sua apparizione come attore in Free Guy, il regista e sceneggiatore premio Oscar è tornato a discutere il progetto Akira: Waititi ha confermato di essere ancora a lavoro sul film, e sebbene non abbia offerto alcun dettaglio su possibili date o su cosa stia impedendo al progetto di decollare a tutti gli effetti, ha assicurato i fan che non ha alcuna intenzione di arrendersi. "Sto ancora cercando di realizzarlo", ha detto.

Ricordiamo che il regista qualche tempo fa mise in pausa il film per concentrarsi su Thor: Love & Thunder, dopo il quale dovrebbe dirigere il prossimo lungometraggio cinematografico di Star Wars. i lavori potranno finalmente iniziare quando il nuovo film Marvel sarà uscito? Staremo a vedere. Per altri approfondimenti, ecco che cosa ha detto Taika Waititi su Thor: Love & Thunder, nuovo film MCU con Chris Hemsworth e Natalie Portman.