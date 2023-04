Akira, dalla Star Wars Celebration grossi aggiornamenti sul live-action di Taika Waititi!

Dalla Star Wars Celebration sono arrivati aggiornamenti sul misterioso film di Star Wars di Taika Waititi, ma il regista neozelandese vincitore del Premio Oscar in queste ore è al centro di nuove, succose indiscrezioni riguardanti il mitologico remake live-action di Akira.

Stando a Justin Kroll, reporter senior di Deadline, il film di Star Wars di Taika Waititi è ancora in alto mare proprio per via di Akira, che è il vero progetto al quale l'autore sta lavorando a pieno regime al momento e che rappresenterà 'sicuramente' la sua prossima regia. "Non ha mai accantonato il progetto, e da quanto ho sentito la sceneggiatura definitiva sarà consegnata alla Warner Bros molto presto", ha condiviso Kroll, che però ha prontamente avvisato: "Ovviamente nulla è scolpito nella pietra, poiché il film deve prima ottenere il via libera, inclusa la definizione di un budget ufficiale. Ma da quanto si dice, sembra che tutta l'attenzione di Talka Waititi al momento sia per Akira."

Questo aggiornamento sul live-action di Akira è il primo ad emergere da diverso tempo: il film fu annunciato per la prima volta addirittura nel 2002, quando Warner Bros acquistò i diritti dell'opera originale di Katsuhiro Otomo, e nel corso di due decenni tanti registi di spicco sono stati accostati al progetto, da Christopher Nolan a Jordan Peele passando per George Miller. Taika Waititi salì a bordo nel 2017, tuttavia dopo alcune indecisioni da parte di Warner il regista decise di concentrarsi su Thor: Love and Thunder per i Marvel Studios.

Vi terremo aggiornati in caso di prossime novità, quindi rimanete sintonizzati. Vi ricordiamo che il prossimo film di Taika Waititi sarà Next Goal Wins, con Michael Fassbender, la cui uscita è fissata per il 22 settembre 2023.