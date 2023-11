Akira, a che punto è il remake live-action? Grosse novità da Taika Waititi

Taika Waititi è un regista impegnato: dopo la conferma che il regista neozelandese non tornerà per dirigere Thor 5, grazie ad una nuova intervista con Inverse per l'uscita del suo nuovo film Next Goal Wins sono emerse importanti novità sul remake live-action di Akira da anni in lavorazione.

A quanto pare, il film di Akira avrà la priorità rispetto a quello di Star Wars che l'autore sta sviluppando per Lucasfilm, ma questo non vuol dire che il remake live-action del famoso anime di Katsuhiro Otomo sarà il prossimo progetto di Taika Waititi: nonostante sia in sviluppo da oltre dieci anni, molto probabilmente ci sarà ancora da aspettare tantissimo tempo.

"Ovviamente molte persone amano il film d'animazione, ma la nostra fonte principale saranno i manga originali perché in quei volumi ci sono molti elementi che invece nel film non sono stati inseriti", ha detto Taika Waititi a proposito del leggendario manga di Katsuhiro Otomo. “E so che alcune persone sono molto protettive nei confronti del film, che comunque non è proprio la stessa cosa dei libri. Ciò che voglio dire è che stiamo attingendo molto di più da dai libri”. Questa affermazione riecheggia principalmente ciò che Taika aveva proclamato già nel lontano 2019, quando disse che la sua intenzione era di "fare era un adattamento dei libri, perché molte persone mi hanno detto: 'Non toccare quel film!'. In questo modo posso rispondere: 'Non tocco il film, mi baserò sui libri! Ma, tanto per chiarire, il film è uno dei miei preferiti, l'ho visto per la prima volta a tredici anni e mi ha cambiato la vita".

Il viaggio del remake live-action di Akira risale al 2011, quando Jaume Collet-Serra firmò per dirigere un adattamento con Ken Watanabe, Garret Hedlund, Kristen Stewart, Ezra Miller e Helena Bonham Carter. Poco prima dell'inizio delle riprese a Vancouver, la WB ha interrotto il progetto per problemi di budget e da allora, anche il regista di Star Trek Beyond, Justin Lin, e il regista di Get Out, Jordan Peele, si sono avvicendati prima che nel 2017 Taika Waititii firmasse un nuovo contratto per (tentare di) affrontare il progetto nel 2017.

