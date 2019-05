Akira: il production designer Ra Vincent torna a lavorare con Taika Waititi

HN Entertainment ha appreso che Taika Waititi lavorerà ancora con il production designer Ra Vincent per il suo prossimo progetto cinematografico, Akira, per la Warner Bros. Vincent ha collaborato in film come Thor: Ragnarok, Vita da vampiro, Wellington Paranormal e il satirico Jojo Rabbit, oltre alle trilogie de Il signore degli anelli e Lo Hobbit.

Ambientato in una Tokyo post-apocalittica, Akira racconta la storia di un adolescente, Tetsuo, che scopre di possedere potenti capacità telecinetiche che minacciano il mondo. L'unica persona che sembra in grado di Tetsuo è il fratello, Kaneda.

Nonostante le numerose polemiche che hanno circondato le precedenti versioni di Akira al cinema, Taika Waititi ha promesso pubblicamente che avrebbe scelto ragazzi asiatici e che avrebbe cercato d'ispirarsi direttamente ai manga e non all'anime del 1988.



Pare che le riprese inizieranno a luglio a Los Angeles, con il titolo provvisorio Box 28. Mentre la location delle riprese è stata ufficializzata, l'inizio previsto per luglio potrebbe essere più complicato del previsto. Taika Waititi è attualmente impegnato nelle riprese di un film a Boston insieme a Ryan Reynolds.

Le tempistiche al momento sembrano davvero piuttosto ristrette, anche se il regista di Thor: Ragnarok alla fine potrebbe davvero farcela, ed essere pronto per metà estate. Ra Vincent farà parte sin da subito del progetto.

La Warner Bros. ha ufficializzata la data d'uscita per il 21 maggio 2021, periodo nel quale Akira dovrà rivaleggiare con John Wick 4.