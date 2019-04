Akira, prodotto da Leonardo DiCaprio e diretto da Taika Waititi, sarà girato in California

Dopo diversi mesi torna a far parlare di sé l’adattamento live-action di Akira, celebre manga partorito dalla mente creativa di Katsuhiro Otomo. Le ultime info di questa trasposizione messa in cantiere dalla Warner Bros. ci giungono dalla California, dove il progetto è stato selezionato per un importante programma di incentivi fiscali.

Ricorderete che il premio Oscar Leonardo DiCaprio è parte attiva di questa produzione, diretta dal regista Taika Waititi (Thor: Ragnarok), con la sua compagnia Appian Way. Tra i diciotto lungometraggi selezionati dalla California Film Commission’s Film & TV spunta proprio la versione live-action di Akira. L’adattamento della Warner Bros. riceverà così una importante agevolazione fiscale di ben 18.5 milioni di dollari.

Con questa cospicua agevolazione Akira verrà girato interamente in California nel corso di 71 giorni. Il film ad alto budget dovrebbe in un certo senso ricompensare questa operazione con un flusso di ben 92 milioni di dollari che verranno spalmati tra i diversi costi di produzione distribuiti nei vari settori di lavoro. Tenendo conto anche del resto dei progetti destinati al grande schermo e assoggettati a questo regime di tax credit ci sarà in totale un gettito stimato di circa 408 milioni di dollari, una cifra che permetterà certamente una ventata positiva nell’economia dell’industria dell’intrattenimento californiana e di tutti i diversi rami che gravitano attorno ad essa.

“Siamo emozionati per l’opportunità di girare Akira in California” ha commentato Ravi Mehta, vice presidente esecutivo in casa Warner Bros. Pictures della produzione fisica e della finanza. “La disponibilità di membri eccellenti della troupe, in aggiunta alla enorme scelta di varietà di location e di prevedibilità metereologica non hanno rivali”.

Akira diventerà così il tredicesimo film ad alto budget del Programma 2.0 messo in atto dalla commissione californiana ad essere girato in questo Stato. Tra gli altri ricordiamo in particolare Captain Marvel, Bumblebee e l’ultimo colpo di genio di Quentin Tarantino, C’era una volta a… Hollywood.