Air: titolo ufficiale e data d'uscita per il nuovo film di Ben Affleck con Matt Damon

In queste ore è stato annunciato il titolo ufficiale e la data d'uscita del nuovo film firmato Ben Affleck Air, sulla nascita del famoso brand Nike Air Jordan, con protagonista Matt Damon, per la prima volta diretto dal suo amico di vecchia data.

Il film, uno dei primi titoli MGM ad uscire dopo il nuovo accordo con Warner Bros, ha fissato una data di uscita nelle sale per il 5 aprile, alla quale seguirà una distribuzione in streaming in esclusiva su Prime Video. Il film è anche il primo progetto della nuova casa di produzione Artists Equity, fondata dagli stessi Affleck e Damon, in collaborazione con Amazon Studios, Skydance Sports e Mandalay Pictures. Il cast stellare include Matt Damon nel ruolo del dirigente Nike Sonny Vaccaro, Affleck nel ruolo del co-fondatore Nike Phil Knight, Jason Bateman nel ruolo di Rob Strasser, Chris Messina nel ruolo di David Falk, Matthew Maher nel ruolo di Peter Moore, Marlon Wayans nel ruolo di George Raveling, Chris Tucker nel ruolo di Howard White, Viola Davis nei panni di Deloris Jordan, Gustaf Skarsgård nei panni di Horst Dassler e Julius Tennon nei panni di James Jordan.

"Matt ed io siamo molto entusiasti che il pubblico possa vedere 'Air' al cinema, e siamo orgogliosi che sia proprio questa la prima uscita della nostra Artists Equity", ha dichiarato Affleck in un comunicato. “Il film è stata un'esperienza straordinaria in cui abbiamo avuto l'onore di lavorare con alcuni dei migliori artisti del settore sia dietro che davanti alla cinepresa, e tutti loro hanno portato passione, tenacia e creatività in questo sforzo collettivo per ricreare una storia straordinaria e ambiziosa. Questa è stata la migliore esperienza creativa e personale della nostra vita e non vediamo l'ora di poterci ripetere in futuro."

Amazon Studios distribuirà il film a livello globale e Warner Bros. Pictures si occuperà della distribuzione internazionale come parte del suo patto di distribuzione con la MGM, acquistata in tempi recenti proprio da Amazon. Per Ben Affleck si tratta del ritorno alla regia a sette anni da La legge della notte.