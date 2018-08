Air Strike, il trailer del nuovo film con protagonisti Bruce Willis e Adrien Brody

La Lionsgate ha rilasciato quest'oggi online il primo trailer ufficiale di Air Strike, nuovo war-action drama diretto dal cinese Xiao Feng e ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale che vede tra i protagonisti anche Bruce Willis (Il Giustiziere della Notte) e Adrien Brody (Il Pianista).

Questa la sinossi ufficiale del film: "Bruce Willis è il protagonista di questa epica storia da batticuore sul coraggio dei cittadini cinesi durante la Seconds Guerra Mondiale. Mentre un colonnello dell'esercito americano (Willis) addestra reclute dell'aviazione cinese per combattere i piloti giapponesi, un pilota esperto chiede di poter prendere il comando di un potente bombardiere per fermare gli attacchi nemici. Nel frattempo, un gruppo di spie e rifugiati deve portare attraverso un paesaggio devastato dai bombardamenti un importante strumento di decodifica in grado di cambiare gli esiti della guerra".



Scritto da Ping Chen, Air Strike vede nel cast anche Adrien Brody, Rumer Willis, Ye Liu, Fan Wei e Fan Bingbing, per un'uscita prevista nei cinema americani il prossimo 26 ottobre, mentre non c'è ancora una data d'uscita per il mercato italiano, che non è detto possa arrivare in futuro, per lo meno non in sala.



Abbiamo visto ultimamente Bruce Willis nel remake de Il Giustiziere della Notte diretto da Eli Roth.