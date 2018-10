Air Strike: il film con Bruce Willis e Fan Bingbing arriverà negli USA, ma non in Cina

A quanto pare la Lionsgate procederà con i piani di pubblicazione iniziali per Air Strike, film con Bruce Willis che ha rischiato la cancellazione dopo lo scandalo scoppiato in Cina intorno alla figura dell'attrice Fan Bingbing.

Come vi avevamo riportato qualche settimana fa, l'attrice del franchise X-Men aveva fatto perdere completamente le sue tracce.

Alcune recenti indiscrezioni avevano suggerito che la star fosse in seria difficoltà con il governo cinese a seguito di diverse accuse di evasione fiscale, e addirittura un tabloid di Hong Kong chiamato The Apple Daily aveva riferito che l'attrice fosse stata avvistata in un ufficio di immigrazione a Los Angeles, in cerca di un permesso di soggiorno su raccomandazione della stella di film di arti marziali Jackie Chan.

Qualche giorno dopo è stata confermata l'accusa di evasione fiscale, che aveva coinvolto anche la produzione del film in questione: a quanto pare, infatti, le cifre del budget sarebbero state gonfiate per aiutare l'attrice nella frode. A seguito dello scandalo l'uscita del film è stata cancellata in Cina. Il regista Xiao Fang qualche ora fa ha dichiarato:

"Ci sono così tante verità legate a questi fatti, ma nessuna di queste avrebbe potuto aiutare il nostro film. La nostra innocenza è stata nascosta sotto le tante diffamazioni dei nostri nemici. E così, tutti i nostri sforzi si trasformano in un nulla di fatto ... Ma ciò non significa che ci arrenderemo. Ho lavorato otto anni per realizzare Air Strike. Chiedo scusa a tutti coloro che mi hanno supportato, ai miei amici e alla troupe, al team di distribuzione e al pubblico che vuole ancora vedere il film. Credo che il bene sarà ricompensato con il bene e il male con il male."

Air Strike segue un gruppo di spie e rifugiati cinesi che devono portare un importante dispositivo di decodifica attraverso le campagne devastate dalla guerra durante gli intensi attacchi dell'aeronautica giapponese. Bruce Willis è un colonnello dell'esercito americano che addestra gli aviatori cinesi per combattere gli invasori giapponesi. Nel cast anche Adrien Brody, Liu Ye e Nicolas Tse.

La Lionsgate distribuirà il film negli Stati Uniti la prossima settimana.