Air, Lega Basket Serie A scende in campo per il film di Ben Affleck su Michael Jordan

Lega Basket Serie A, insieme ad Infront e Warner Bros. Discovery, annunciano un’esclusiva collaborazione per celebrare l’uscita nelle sale di AIR - La storia del grande salto, la nuova ed emozionante pellicola diretta e interpretata da Ben Affleck dedicato a Michael Jordan e alle scarpe Nike.

I campioni della Lega Basket Serie A e il grande cinema si incontrano in occasione della 24° e 25° giornata di campionato: le immagini e le grafiche del film saranno infatti protagoniste di una video domination che illuminerà tutti gli schermi e ledwall presenti all’interno dei palazzetti. Air – La storia del grande salto sarà inoltre matchday presenter della 24° giornata, in questa occasione il calendario ufficiale, i risultati dei singoli match oltre alla classifica di giornata saranno totalmente personalizzati in tema con il film.

A supporto di questa partnership anche alcune star (Justin Reyes, Tomas Woldetensae, Jaron Johnson, Tariq Owens, Markel Brown) della Lega Basket Serie A, numerosi influencer e content creator così come la community social Overtime Storie a Spicchi che saranno protagonisti di diverse attività e contenuti esclusivi che accompagneranno nei prossimi giorni l’attesa uscita nelle sale di Air di Ben Affleck.

Il film arriverà al cinema dal 6 aprile. Per altri contenuti, recuperate il trailer ufficiale di Air.