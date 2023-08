Air Force One: Gary Oldman terrorizzava tutti con la sua interpretazione

Air Force One è uno dei film simbolo degli Stati Uniti degli Anni Novanta. Un action solido retto soprattutto dalle interpretazioni di Harrison Ford e di un Gary Oldman capace davvero di brillare per il suo villain. E di far paura a tutti sul set durante le riprese.

Nel film di Wolfgang Petersen il ruolo del villain era affidato a Gary Oldman, che interpretava un terrorista kazako pronto a prendere in ostaggio il Presidente degli Stati Uniti per far liberare il dittatore del suo Paese.

Ecco pare che sul set di Air Force One il caro Gary Oldman avesse ottenuto il soprannome di "Scary Gary" per la sua interpretazione, cioè "Gary Spaventoso". Questo nonostante non rimanesse nel ruolo tra una scena e l'altra, ma era talmente inquietante quando interpretava il suo personaggio da fare davvero paura a tutti.

Il colmo è che il regista, Wolfgang Petersen, ha raccontato che la sua esperienza sul set è stata divertente proprio grazie alla chimica fuori dalle scene tra Harrison Ford e Gary Oldman, che scherzavano spesso assieme rendendo il mood delle riprese più leggero.

Eppure quello che aveva inquietato Petersen e tutta la crew era con quanta facilità e velocità Gary Oldman ritornasse nel personaggio da un momento all'altro, scherzando un secondo prima e diventando uno psicopatico assassino l'attimo dopo.

È stato talmente convincente nel ruolo che per Harrison Ford il personaggio di Gary Oldman in Air Force One è una delle nemesi migliori che ha mai avuto in un film.

E voi la sapevate questa? Sapete che Glenn Close si era rifiutata di piangere sul set di Air Force One? E che Gary Oldman per l'Ora più buia ha dovuto fumare 12 sigari al giorno?

Diteci la vostra nei commenti qua sotto!