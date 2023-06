Air: Donald Trump ha usato un monologo del film per la sua campagna elettorale

Air ci ha raccontato l’accordo di Michael Jordan con il colosso dello sport Nike che ha rivoluzionato il mondo del marketing sportivo è stato un successo sia per la critica che per il pubblico. Oggi, a mesi di distanza dalla sua uscita, si torna a parlare del film di Ben Affleck per l’uso indiscriminato di un monologo da parte di Donald Trump.

Air è stato pubblicato su Amazon Prime Video il 12 maggio 2023, portando sul piccolo schermo la storia della storica partnership che ha dato vita al brand AIR Jordan e che ha cambiato per sempre il modo in cui atleti e appassionati si interfacciano al mondo dello sport.

Nelle ultime ore, il film con protagonisti Matt Damon e Ben Affleck è salito di nuovo agli onori della cronaca per il controverso video realizzato da Donald Trump per la sua campagna elettorale. I responsabili della campagna del magnate e politico statunitense hanno postato sul social network Truth un video motivazionale che sovrappone a immagini e clip di repertorio di Trump il monologo recitato da Matt Damon nel corso del film.

A tal proposito, i rappresentati di Matt Damon e Ben Affleck hanno rilasciato un comunicato in cui si dissociano dall’utilizzo fatto del proprio lavoro: “Non eravamo a conoscenza dell’uso di filmati o audio di Air riproposti dalla campagna di Trump come pubblicità politica e non ne abbiamo acconsentito o approvato l’utilizzo. In particolare, in termini di tutti i diritti a nostra disposizione ai sensi delle leggi statunitensi sul copyright e sulla proprietà intellettuale, con la presente comunichiamo espressamente che nel caso di qualsiasi utilizzo di materiale di Air da parte della campagna di Trump in cui sia richiesta l’approvazione o il consenso, non concediamo tale consenso”.

Una presa di posizione netta da parte del team dietro al film, dunque, nonostante, probabilmente il danno sia già stato fatto, vista la mole di persone che ha visto lo spot dell’ex presidente. Per chi fosse interessato, vi lasciamo la recensione di Air.