Con Air come Top Gun: il tragico evento che segnò le riprese del film con Nicolas Cage

Cosa potranno avere mai in comune due film come Con Air e Top Gun? Sicuramente parliamo di due blockbuster diventati cult, ma oltre ad avere la stessa produzione - quella di Jerry Bruckheimer - si portano dietro due storie che lasciano l’amaro in bocca.

Con Air, film del 1997, è un emozionante poliziesco acrobatico in cui troviamo un Nicolas Cage (che, a proposito, è alle prese con il suo nuovo film survival Arcadian) con un look alla Renegade (capelli lunghi e la necessità di una bella doccia) che si ritrova, suo malgrado, coinvolto in un omicidio. Indipendentemente dalla trama o dei risultati al box office, il film è stato dedicato alla memoria di Phil Swartz, uno professionista egli effetti speciali che morì durante le riprese (un aereo truccato precipitò e lo travolse).

Un tragico incidente che, però, ne riporta alla mente uno molto simile su un’altra produzione di Jerry Bruckheimer: 11 anni prima di Con Air, Art Scholl, un pilota/cameraman, perse la vita durante le riprese di Top Gun del 1986. L’aereo dello sfortunato stuntman non riuscì a riprendersi da una rotazione e precipitò nell’Oceano Pacifico.

Due tragedie terribilmente simili che collegano, in qualche modo, due film tanto diversi e distanti nel tempo tra loro. Tornando al protagonista di Con Air, intanto, pare che Nicolas Cage stia pensando a Star Treck per il suo futuro.

