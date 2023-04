Air, tutte le canzoni della colonna sonora del fantastico film anni '80 di Ben Affleck

Air di Ben Affleck è arrivato nelle sale questa settimana e sta già raccogliendo consensi unanimi in giro per il mondo: tra gli elementi più apprezzati in assoluto i brani selezionati per la colonna sonora di Air, che non a caso stanno spopolando sulle piattaforme digitali.

Non sorprende dunque che il film, dedicato alla nascita dell'accordo tra la Nike e la futura superstar dell'NBA Michael Jordan, godrà della pubblicazione di una colonna sonora ufficiale intitolata AIR: Amazon Original Motion Picture Soundtrack, una raccolta delle hit degli anni '80 presenti nel film diretto e interpretato da Ben Affleck.

Composta da 13 tracce di artisti come Bruce Springsteen, Cyndi Lauper e REO Speedwagon, la colonna sonora di AIR è disponibile in digitale e sarà pubblicata anche in formato fisico su CD (2 giugno), su cassetta audio in edizione esclusiva Amazon (23 giugno) e su vinile (15 settembre). Il pluripremiato supervisore musicale Andrea von Foerster (Yellowstone, 500 Days of Summer) ha curato la scelta delle canzoni del film, il cui elenco è disponibile qui sotto:

Money for Nothing" – Dire Straits "Blister in the Sun" – Violent Femmes "Ain't Nobody" – Chaka Khan "Sister Christian" – Night Ranger "All I Need is a Miracle" – Mike + The Mechanics "Born in the U.S.A." – Bruce Springsteen "Sirius" – The Alan Parsons Project "Rock the Casbah" – The Clash "My Adidas" – Run-D.M.C. "In a Big Country" – Big Country "Tempted" – Squeeze "Time After Time" – Cyndi Lauper "Can't Fight This Feeling" – REO Speedwagon

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Air, film che segna il ritorno di Ben Affleck alla regia diversi anni dopo il flop di La legge della notte e a dieci anni esatti dal premio Oscar per Argo.