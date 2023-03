Air, Ben Affleck spiega: 'Jennifer Lopez mi ha aiutato a migliorare lo script'

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono una coppia perfettamente funzionale non solo dal punto di vista della vita privata, ma anche per quanto riguarda l'aspetto lavorativo: un esempio di quanto bene funzioni il binomio composto dai due attori ce lo offre Air, il film di Affleck sulla nascita delle iconiche Nike di Michael Jordan.

Il film per il quale Affleck è stato convinto a scritturare Viola Davis nel ruolo della madre di Michael Jordan ha infatti visto Jennifer Lopez metter mano allo script allo scopo di aiutare il marito a migliorare la qualità del lavoro svolto: "Oh mio Dio, lei è fantastica. Ha questa conoscenza straordinaria del modo in cui la moda si evolve come una confluenza di musica, sport, intrattenimento e danza" sono state le parole dell'attore.

Affleck ha quindi proseguito: "Mi ha aiutato a parlare del fatto che l'importanza delle Jordan è stata tale perché la percezione della cultura americana degli anni '90 è in gran parte legata alla cultura nera. La cultura nera è stata storicamente pionieristica per quanto riguarda la musica, la danza, la moda, poi però è stata saccheggiata e ce ne siamo appropriati con Elvis e cose simili". Vedremo se la mano della nostra Jennifer nello script del film sarà effettivamente così evidente: collaborazioni a parte, intanto, ecco perché Michael Jordan non sarà in Air.