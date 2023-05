Air di Ben Affleck, svelata la data di uscita su Prime Video

Dopo il debutto in sala di Air - La storia del grande salto (era il 6 aprile 2023), in molti si chiedevano quando sarebbe stato reso disponibile su Prime Video. Stando a un nuovo comunicato, la data è più vicina del previsto: il 12 maggio 2023.

Diretto da Ben Affleck e scritto da Alex Convery, il film narra la storia delle celebre calzature sportive Air Jordan, riuscite nell'impresa di unire indissolubile la Nike e Michael Jordan. Nel cast, oltre ad Affleck nei panni dell'imprenditore Phil Knight, figurano anche Matt Damon (Sonny Vaccaro), Jason Bateman (Rob Strasser), Viola Davis (Deloris Jordan) e altri celebri attori. A proposito, sapevi che Affleck fu convinto da Jordan a scritturare Viola Davis per Air?

Michael Jordan, invece, non compare mai nella pellicola, pur essendo nominato svariate volte. "Non l'ho mai pianificato" ha risposto Affleck alle domande al riguardo, "perché non ho pensato il contrario neanche per un secondo. Certo, Michael è una persona incredibile, dalla fama smisurata, eppure se riusciamo a esprimere tutta la sua grandezza ed eccellenza è proprio grazie al suo carattere: enigmatico, maestoso, dall'identità chiarissima. Basti pensare al suo comportamento o al suo modo di fare, per non parlare delle imprese fisiche a cui tutti noi abbiamo assistito".

Nonostante il film sia stato vietato ai minori di 17 anni negli Stati Uniti per "linguaggio scurrile", il film ha ottenuto un'ottima accoglienza: basti pensare al 92% di valutazioni positive su Rotten Tomatoes o all'analisi di The Playlist, che mette in luce la magistrale ricostruzione degli anni Ottanta. Per approfondire l'argomento, ecco tutte le canzoni della colonna sonora di Air - La storia del grande salto.