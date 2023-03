Air, Ben Affleck non ha cercato l'approvazione di Nike per il film

Dopo anni trascorsi soprattutto nei progetti DC nel ruolo di Batman, Ben Affleck è tornato a lavorare dietro la macchina da presa ad un suo film, che uscirà nel 2023 con il titolo Air, basato sulla vera storia dei dirigenti Nike che tentano di far firmare un contratto di sponsorizzazione all'asso del basket Michael Jordan.

La storia raccontata del film non è stata autorizzata da Nike ma Ben Affleck, intervistato da The Hollywood Reporter, ha spiegato che la grande quantità di libri e documentari sulla Nike non lo ho ha fatto sentire in obbligo di contattare l'azienda.



"Non ho avuto una conversazione con Nike perché non ho sentito lo stesso senso di responsabilità personale che ho sentito per Michael Jordan perché non è una storia della Nike. Ci sono interviste e libri sull'argomento" ha sottolineato Affleck.



La conversazione è però avvenuta con Michael Jordan:"È un eroe per me. E so quanto sia una figura importante e significativa, in particolare nella comunità afroamericana. Se hai intenzione di scherzare parlando di Michael Jordan, fallo rispettosamente. Nessuno ti sta chiedendo di fare un'agiografia. Ma falla bene, ca**o. Non ho mai conosciuto nessuno con quel tipo di carisma e potere che entra in una stanza e si riverbera. Ed è lui o il modo in cui la gente lo tratta? Sono i tuoi ricordi di lui? Non lo so ma è potente. Ho chiesto 'Per favore, posso uscire?'. Ed è stato fantastico 'Si, nessun problema. Vieni al campo da golf'". Il confronto con Jordan l'ha aiutato nella realizzazione del film:"Devo essere molto chiaro, questa non è la storia autorizzata di Michael Jordan. Dicevo 'Mike, non farò il film se non sei d'accordo con qualcosa al riguardo. Semplicemente non lo farò. Voglio sapere cos'è importante per te'. È stato molto chiaro, è stato lui a parlarmi del dirigente Nike Howard White, che non era nella sceneggiatura originale, interpretato da Chris Tucker. E poi ho detto 'Qualche aneddoto su tuo padre?'. E senza entrare nei dettagli ha parlato effettivamente di sua madre, che non era realmente nella sceneggiatura. È stato allora che ho capito qual era il film. Parlare con lui di sua madre è stato incredibilmente commovente e ho capito 'Oh, non si tratta di Nike'". Ecco quando uscirà in Italia il film Air, diretto da Ben Affleck.



Nel cast corale di Air - La storia del grande salto, troviamo Matt Damon, Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker, Viola Davis, Julius Tennon, Gustaf Skarsgård, Barbara Sukowa, Joel Gretsch, Dan Bucatinsky, Tom Papa e Ben Affleck nel ruolo di Phil Knight.



Ben Affleck è stato convinto dall'ex cestista a scritturare l'attrice per il ruolo di sua madre, Deloris. Michael Jordan ha voluto Viola Davis per interpretare uno dei personaggi più importanti della storia.